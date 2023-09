Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch etwas negativ auf Aussagen der US-Notenbank Fed reagiert. Zwar ließ die Notenbank den Leitzins auf dem aktuellen Niveau und deutete nur einen weiteren Zinsschritt für 2023 an. Im kommenden Jahr könnte es aber weniger Leitzinssenkungen als bisher gedacht geben. Das hat manche Anleger auf dem falschen Fuß erwischt.Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss bei 34.440.88 Punkten und damit 0,2 Prozent geringer, während der marktbreite S&P 500 mit 0,9 Prozent ...

