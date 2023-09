NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch letztlich klar negativ auf Aussagen der US-Notenbank Fed reagiert. Am besten hielt sich noch der Leitindex Dow Jones Industrial , der lediglich um 0,22 Prozent auf 34 440,88 Punkte ins Minus rutschte. Der marktbreite S&P 500 büßte derweil 0,94 Prozent auf 4402,20 Punkte ein. Der schon zuvor schwächelnde technologielastige Nasdaq 100 sackte gar um 1,46 Prozent auf 14 969,92 Punkten ab. Technologiewerte gelten als besonders zinssensibel.

Die amerikanischen Währungshüter beließen zwar wie weithin erwartet den Leitzins unverändert. Ihre neuen Prognosen deuten allerdings darauf hin, dass in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung anstehen könnte und die Zinsen auch im kommenden Jahr höher sein könnten als zuvor angenommen. Für 2024 erwartet die Fed weniger Zinssenkungen als bisher. Anstatt vier Reduzierungen des Leitzinses werden jetzt zwei Senkungen prognostiziert. Gleichzeitig rechnet sie für 2023 nun mit einem deutlich höheren Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten.

Die große Enttäuschung für die Börsen seien sicherlich die Zinsprognosen für das kommende Jahr, kommentierte Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei der Investmentboutique QC Partners. Derweil zweifelt Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank an den Konjunkturannahmen der US-Währungshüter: "Die Fed zeichnet ein Optimalbild. Die Inflationsraten werden fallen, gleichzeitig bleibt die Wirtschaft auf Kurs und die Fed kann trotzdem die Zinsen senken. Das erinnert an ein ökonomisches Schlaraffenland. So wird es nicht kommen. Im kommenden Jahr dürfte sich die US-Wirtschaft merklich abkühlen." Ähnlich äußerte sich Commerzbank-Analyst Bernd Weidensteiner, der weiterhin Anfang 2024 eine Rezession befürchtet./gl/jha/

