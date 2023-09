NEW YORK (IT-Times - Klaviyo, ein Anbieter von Technologien zur Marketing-Automatisierung, hat heute seinen Börsengang in New York erfolgreich vollzogen. Klaviyo Inc. (NYSE: KVYO) hat erst am Montag die Preisspanne für den Börsengang auf 27 bis 29 US-Dollar von 25 bis 27 US-Dollar angehoben und strebt...

