NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 2,10 auf 6,10 Euro angehoben. Der Tourismuskonzern habe sich zwar geschäftlich neu aufgestellt und seine Bilanz zwar verbessert, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht aber Investitionsbedarf in allen Bereichen. Die Bewertung sei zudem nicht besonders reizvoll./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 13:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 19:00 / ET

