In der vergangenen Handelswoche schnellte die Aktie des Hamburger Hafens nach oben. Denn die weltgrößte Reederei MSC will sich bis zu 49,9 Prozent am Unternehmen sichern und bot pro Aktie 16,75 Euro. Der Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne kritisierte den Deal und kündigte an, selbst ein Angebot vorlegen zu wollen.Nun rudert Kühne aber wieder zurück und will vorerst nun doch kein Gegenangebot an die Aktionäre der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) abgeben. "Ich bin in Gesprächen, ich sehe ...

