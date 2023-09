Die Fed hält die Zügel straff. Die Zinsen sollen 2023 noch einmal steigen und in Zukunft deutlich langsamer fallen, als die Wall Street dies erwartet hatte. FedEx kann den Gewinn deutlich steigern. Der Paket-Logistiker überraschte die Wall Street nachbörslich mit einem starken Gewinnsprung. Delivery Hero zieht sich überraschend aus Südostasien zurück. Für Foodpanda werden aktuell Verkaufsgespräche geführt.Der Aktienhandel in Asien folgt am Donnerstag den negativen Vorgaben der Wall Street tiefer. Alle Benchmarks in der Region ...

