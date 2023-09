Nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed zeichnen sich am Donnerstag im DAX zunächst deutliche Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 15.624 Punkte. Damit droht nach der Erholung am Mittwoch ein Wochentief.Die Fed hat den Leitzins zwar wie erwartet auf seinem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren nicht verändert. Neue Prognosen der Notenbanker deuten allerdings darauf hin, dass in diesem Jahr noch eine weitere ...

