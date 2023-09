The following instruments on XETRA do have their first trading 21.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.09.2023Aktien1 FR001400JWR8 Arverne Group S.A.2 GB00BRXH2664 AngloGold Ashanti Plc3 US7745081056 Rockwool A/S ADR4 CA48669F1071 KDA Group Inc.5 CA6300001071 Namsys Inc.6 CA65344P2017 NexLiving Communities Inc.7 US71880K1016 Phinia, Inc.8 DE000A35JS40 Cliq Digital AG9 FR001400JX97 Pixium Vision S.A.Anleihen1 FR001400KY44 BNP Paribas S.A.2 US44891CCM38 Hyundai Capital America3 US44891CCP68 Hyundai Capital America4 FR001400KXW4 RCI Banque S.A.5 XS2689127467 Veralto Corp.6 FR001400KWR6 ELO S.A.7 XS2693304813 Mobico Group PLC8 NO0013017657 Azerion Group N.V.9 AT0000A373P1 Erste Group Bank AG10 DE000HCB0BZ1 Hamburg Commercial Bank AG11 XS2694863841 Landwirtschaftliche Rentenbank12 US00774MBE49 AerCap Ireland Capital DAC13 US00774MBD65 AerCap Ireland Capital DAC14 US29250NBT19 Enbridge Inc.15 US29250NBS36 Enbridge Inc.16 BE0002965466 Flämische Gemeinschaft Belgien17 BE0002966472 Flämische Gemeinschaft Belgien18 US44891CCN11 Hyundai Capital America19 XS2690137299 Lloyds Banking Group PLC20 XS2695375159 Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.21 US744538AF64 Public Service Co. of New Hampshire22 AU3CB0302727 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.23 US06368LWT96 Bank of Montreal24 US06368LWU69 Bank of Montreal25 DE000HLB51J9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB51H3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 FR001400KY69 RCI Banque S.A.