(shareribs.com) London 21.09.2023 - Die Ölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche gesunken, die Produktion blieb stabil. Marktteilnehmer erwarten eine weitere Anhebung der US-Rohölpreise. Gazprom Neft ist bereit, die Produktion zu erhöhen. Wie die Energy Information Administration mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,1 Mio. Barrel auf 418,5 Mio. Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...