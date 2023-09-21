Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 21
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
3.9272
USD
IE00BLRPQH31
20 September 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
1.9758
USD
IE00BLRPQJ54
20 September 2023
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
2.2960
USD
IE00BJXRZ273
20 September 2023
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
6.0385
USD
IE00BJXRZJ40
20 September 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.2440
USD
IE00BLRPRQ96
20 September 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.4520
USD
IE00BLRPRR04
20 September 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
3.8516
USD
IE000HJV1VH3
20 September 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
3.5798
USD
IE000QRNAC66
20 September 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
5.0672
USD
IE000RMSPY39
20 September 2023
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
4.7060
USD
IE000PY7F8J9
20 September 2023
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
4.9652
USD
IE000QUCVEN9
20 September 2023