Die Verbio-Aktie (WKN: A0JL9W) ist in den letzten Tagen wieder stärker unter Druck geraten. Seit Freitag hat der Kurs in der Spitze rund -10% verloren und einen Rücklauf zur 40-€-Marke vollzogen. Hier befindet sich der flache Aufwärtstrend von Ende April. Ob sich die Aktie oberhalb dieser Trendlinie behaupten kann, hängt aber wohl vor allem von den Zahlen in der kommenden Woche ab. Verbio vorgestellt Die Verbio Vereinigte Bioenergie AG ist einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...