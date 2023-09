Die amerikanische Notenbank Fed ließ ihren Leitzins wie erwartet in einer Spanne von 5,25% bis 5,50% unverändert. Zugleich stellte sie aber noch einen möglichen weiteren Zinsschritt für dieses Jahr in Aussicht und der Ausblick signalisiert, dass etwaige Zinssenkungen in 2024 geringer ausfallen dürften als bisher avisiert. Die Erzeugerpreise gewerblicher ...

