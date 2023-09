Die US-Notenbank legt zwar erneut eine Zinspause ein. Mit seinen Aussagen zur künftigen Vorgehensweise sorgte Fed-Chef Jerome Powell jedoch einmal mehr für Verunsicherung. Weitere Zinserhöhungen sind im laufenden Jahr nicht ausgeschlossen. Das dürfte auch nicht spurlos an der Infineon-Aktie vorbeigehen. Die US-Notenbank ließ den Leitzins am Mittwoch unverändert auf der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Der Schritt war von Volkswirten so erwartet worden. "Der Prozess, die Inflation auf zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...