Am Montag hatte VW-Chef Oliver Blume in einem Handelsblatt-Interview ausführliche Informationen zu den Renditeprogrammen für die Konzern-Marken und damit das gesamte Unternehmen gegeben. Darin ging es vor allem um Sparmaßnahmen und Margenziele. Erste Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten.Der Manager stimmte Angestellte und Anleger auf einen langwierigen Umbauprozess ein. Ziele sind unter anderem, das Renditeniveau in den nächsten Jahren von aktuell acht auf zehn Prozent und den Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...