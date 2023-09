In Deutschland zeichnen sich aufgrund der Zinssignale der US-Notenbank Fed am Donnerstag zunächst erhebliche Verluste im Dax ab. Der Broker IG schätzte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start auf 15.624 Punkte, was einem Rückgang von einem Prozent entspricht. Damit besteht die Gefahr eines Wochentiefs nach der Erholung am Mittwoch. Obwohl die Fed den Leitzins wie erwartet nicht verändert hat und dieser auf dem höchsten Niveau ...

