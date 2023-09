Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch dank eines Tagesgewinns von 0,8% über das März-Top zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag an das Volumenmaximum zurückgefallen war, drehten die Notierungen gestern wieder nach oben ab. Dabei starteten die Blue Chips bereits mit einem 39-Punkte-Gap bei 15.703 in die Sitzung und schoben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...