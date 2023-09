Die Aktien von Merck KGaA konnten sich am Vortag im Bereich der Unterstützung bei 158 Euro fangen und eine Gegenbewegung nach dem vorherigen Kursrutsch einleiten. Die Lage bleibt übergeordnet weiter kritisch, es ist eher mit einer kurzen Gegenbewegung und in der Folge weiter fallenden Kursen zu rechnen. Am Vortag hieß es im Insight: "Das hat gut gepasst. Die Papiere sackten kräftig ab und gingen bei 160,80 Euro aus dem Handel. Das Kursziel bei 161,00 ...

