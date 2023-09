US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat am Vorabend eher hawkishe Töne angeschlagen und damit den Märkten die gute Laune verdorben. Er stellte eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr in Aussicht, was vor allem die Tech-Aktien in Mitleidenschaft zog. Am deutschen Aktienmarkt blicken wir auf DHL, Fresenius, Merck, Volkswagen Vz., Vonovia und Zalando.

