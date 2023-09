Der vor einigen Monaten avisierte Verkauf von Special Melted Products (SMP), der noch von den britischen Behörden genehmigt werden musste, ist durch. Mit dem Verkaufserlös von ca. 150 Mio. € fließen MUTARES rd. 30 % des Börsenwertes zu. Wir kalkulieren durch den SMP-Verkauf mit einem Ergebnisbeitrag im dreistelligen Millionenbereich. Wie in der BD vom 5. September avisiert, rechnen wir zudem mit einer Prognoseanhebung für das laufende Jahr. Mindestens vier weitere Beteiligungen befinden sich in der verkaufsreifen Phase.



Gemessen an den bisher beim Verkauf realisierten durchschnittlichen EBITDA-Multiples von 6 stehen diese für weitere gut 150 Mio. € an Exit-Erlösen. Bewertung und Dividendenperspektive - wir kalkulieren mit rd. 8 % Dividendenrendite - stimmen, mit dem Sprung über 24 € hat die Aktie zunächst den Weg Richtung 26 € freigemacht, danach sollte es Richtung 30 € gehen.



