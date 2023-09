Köln (ots) -Mit dem Mediaansatz, Connected TV (CTV) als inkrementelle Ergänzung zum linearen TV einzusetzen, gelingt Toyota, The&Partnership Germany und Ad Alliance eine Deutschlandpremiere. Möglich macht es die exklusive Vermarktungspartnerschaft mit LG Ad Solutions, dem weltweit führenden Anbieter von CTV und Cross-Screen-Werbung, und dem Zugriff auf den "First Touchpoint" im Startbildschirm der LG Smart TVs.Ausgangspunkt ist die lineare TV-Kampagne. Seit Anfang September bewirbt Toyota ihre Antriebsvielfalt. Darauf fokussiert, das Involvement und die Wirkung bei Erwachsenen zwischen 20 und 49 Jahren zu boostern, verlängert Toyota die Kampagne digital im CTV, um diejenigen mit einem linearen TV-Kontakt erneut über dasselbe LG-Gerät anzusprechen. Für die erneute Ansprache in der Zielgruppe setzt der Automobilhersteller auf das Carousel Ad Video, das die Ad Alliance exklusiv auf LG Smart TVs anbietet.Prominent im Menü der LG Smart TVs integriert, überzeugt das Carousel Ad Video mit maximaler Sichtbarkeit und ist ein exklusiver Erstkontakt auf dem größten und attraktivstem Bildschirm im Haushalt - dem Big Screen. Zuschauende treffen auf das Werbemittel, noch bevor sie ihre Content-Auswahl getroffen haben. Die opulente Präsenz des Werbemittels fällt dabei direkt ins Auge und ist gleichzeitig nativ in die natürlich Nutzungssituation des CTV-Menüs eingebunden. Verantwortlich für die Mediaplanung ist The&Partnership Germany.Sven Martin, Specialist Marketing Communications bei Toyota: "Wir wissen um die Wirkung von Bewegtbildwerbung - vor allem auf dem großen Screen. Die Möglichkeit, die verschiedenen Nutzungsformen am TV-Bildschirm zu bündeln und auszuschöpfen ist für uns ein extrem spannender Ansatz. Dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere Kunden noch effektiver und effizienter anzusprechen und gleichzeitig unsere Marke noch umfangreicher auf dem TV-Screen zu inszenieren."Isabella Thissen, COO Ad Alliance: "Um Zielgruppen mit einer effektiven Frequenz zu erreichen entwickelt sich neben ATV auch CTV zur idealen Ergänzung von linearen TV-Kampagnen. Für den Incremental-Ansatz nutzen wir die Tatsache, dass der Kunde das lineare TV-Publikum anspricht und gleichzeitig die Reichweite ergänzt, um Nutzende, die am selben Screen streamen. Dieser Ansatz wird der vielfältigen Mediennutzung am Big Screen gerecht und das machen wir für unsere Werbepartner mit nur einer Buchung zugänglich."Über Ad AllianceAd Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und verantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- und Digitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktung umfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Neben der inhaltlichen Beratung ist der Einsatz innovativer technologischer Lösungen Teil der von Ad Alliance angebotenen Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Ausspielung von Werbung. Weitere Informationen unter www.ad-alliance.de. (https://www.ad-alliance.de/cms/index.html)Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Zarifa Schmitt: Senior Managerin Unternehmenskommunikation | T: +49 221-456-74201 | zarifa.schmitt@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5608066