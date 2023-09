Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist Deutschlands größter Maklerpool. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in München und es wurde 1996 von Norbert Porazik gegründet. Es unterstützt unter anderem Banken in ihrem täglichen Geschäft.Julia Jaschke ist seit knapp drei Jahren in unterschiedlicher Funktion bei Fonds Finanz tätig. Aktuell ist sie Abteilungsleiterin Vertrieb in der Abteilung Bancassurance. Sie besitzt außerdem über einen BA in Wirtschaftswissenschaften.Versicherungsprodukte bei der BankFonds ...

