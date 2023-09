München (www.anleihencheck.de) - Die FED hat sich wie angekündigt in eine neuerliche Zinspause begeben, so die Experten von EYB & WALLWITZ.Die Daten seit der letzten Sitzung hätten insgesamt bestätigt, dass der Preisdruck nachlasse, ohne dass die Konjunktur in eine Rezession falle. "Powell hat erneut betont, weiter "geduldig" und "vorsichtig" vorgehen zu wollen, um das Soft Landing zu erreichen. Bislang ist ihm das gut gelungen", schreibe Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei EYB & WALLWITZ, in einem aktuellen Marktkommentar. ...

