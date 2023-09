Bernd Brinker übernimmt ab dem 16. Oktober 2023 die Position des Interim-CFO bei der GEA Group Aktiengesellschaft. Diese Entscheidung folgt auf das unerwartete Ableben von Marcus A. Ketter am 6. August 2023. Brinker, 58 Jahre alt, solle diese Rolle für ein Jahr bekleiden, kündigt das Düsseldorfer Unternehmen am Donnerstag an. Brinker bringt über 30 ...

