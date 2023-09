Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Erst Teilaktie, jetzt Teilanleihen, wer teilt schon gerne… Die Idee von Fractional Shares, also Teilaktien, ist einleuchtend. Wenn eine Aktie so gut gelaufen ist wie viele Techaktien, dass man sich auch nur einen einzigen Anteilsschein nicht mehr leisten kann oder vielleicht gerade noch, aber so keine Streuung in seinem Portfolio zusammenbringt, dann kann man entweder hoffen, dass die Unternehmen ein Aktiensplitting durchführen und dadurch der Börsenwert wieder erschwinglich wird. So geschehen bei Apple zuletzt 2020 oder bei Alphabet, Tesla oder Amazon nach der Tech-Rally 2022. Eine andere Möglichkeit, die Broker den Kleinanlegern anbieten sind Teilaktien oder neuerdings auch Teilanleihen ....

