Die Fed hat den US-Leitzins, wie vom Markt erwartet, am Mittwoch unverändert bei 5,25 bis 5,5 % belassen. Fed-Chef Jerome Powell rechnet jetzt für 2024 aber nur noch mit zwei Zinssenkungen von je einem Viertelprozent. Bisher hatten die Währungshüter vier Zinssenkungen für das kommende Jahr prognostiziert. Während die US-Wirtschaft weiter robust bleibt, sieht die Fed die anziehenden Ölpreise mit Besorgnis. Sie heizen auf der einen Seite die Inflation an und belasten andererseits die Konjunktur. Die Fed erwartet dagegen weiter, dass die US-Inflation 2024 unter die Marke von 3 % fällt.



Der Dow Jones beendete den Handel am Mittwoch mit einem Minus von 0,22 % bei 34.440 Punkten, während der marktbreitere S&P 500 um 0,94 % auf 4.402 Punkte nachgab. Der besonders zinssensible Nasdaq 100 sank sogar um 1,46 % und schloss bei 14.969 Punkten. Unterdessen droht dem Bayer neues Ungemach: Die Stadt Chicago hat den Dax-Konzern auf Schadenersatz wegen angeblicher Umweltbelastungen durch die Chemikalie PCB verklagt. Die Bayer-Aktie gab heute Morgen um 0,7 % nach. Der Dax reagierte zur Eröffnung (- 0,83 % auf 15.650 Punkte) mit einem deutlichen Abschlag auf die gestrigen Aussagen der Fed. Im weiteren Verlauf des frühen Handels konnte sich der deutsche Leitindex aber etwas stabilisieren.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken