Gestern reagierte Delivery Hero (DH) auf Gerüchte über einen möglichen Verkauf seines foodpanda-Geschäfts in Singapur, Malaysia, den Philippinen, Thailand, Kambodscha, Myanmar und Laos. Das Unternehmen betonte, dass der Kaufpreis für die gesamte Transaktion noch verhandelt werde und dass es noch keine endgültige Vereinbarung gäbe. Asien ist der größte Markt von DH und stand für 57% des GMV (Bruttowarenvolumens) in H1. Auch wenn es noch keine endgültige Vereinbarung gibt, wäre eine solche Transaktion positiv. DH hätte dann den Fokus und die Mittel, um die Profitabilität der verbleibenden Märkte zu verbessern und wieder in Wachstum zu investieren, sobald die wirtschaftlichen Bedingungen günstiger sind. AlsterResearch bestätigt bei einem unveränderten Kursziel von EUR 52,00 die Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE.





