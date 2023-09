Der Kurs der Südzucker-Aktie ist stark gefallen und hat seit Mai 23 mehr als 25 % an Wert verloren. Dies trotz guter Ergebnisse im ersten Quartal und positiver Anzeichen für das zweite Quartal. Auslöser für den Abverkauf war die Befürchtung eines Einbruchs der Zuckerpreise im Jahr '24, teilweise ausgelöst durch Gerüchte über eine Einschränkung des Zuckerrübenanbaus aufgrund eines möglichen Überangebots. Die Zuckerpreise auf dem Weltmarkt und in der EU sind seit Mitte des Jahres 22 stark angestiegen und haben sich aufgrund der hohen EU-Nachfrage von 1,2 Mio. t auf 800 EUR/t verdoppelt. AlsterResearch geht jedoch davon aus, dass die EU-Zuckerpreise 2023 ihren Höchststand erreichen werden, was für SZU, wo Zucker 60% des Betriebsergebnisses ausmacht, eine Herausforderung darstellt. Obwohl AlsterResearch für das nächste Jahr einen Gewinnrückgang erwartet, halten wir die Kursreaktion für übertrieben und sehen eine attraktive Kaufgelegenheit. Daher sehen die Analysten auf dem aktuellen Kursniveau ein Aufwärtspotenzial von >20% und stufen die Aktie von HALTEN auf KAUFEN mit einem leicht reduzierten Kursziel von EUR 17,00 (alt EUR 19,00) hoch. Positive Nachrichten mit der Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 12. Oktober könnten als Katalysator für ein erhöhtes Anlegervertrauen dienen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG





