Hannover (www.anleihencheck.de) - Kurz nach Redaktionsschluss in der vergangenen Woche und vor der EZB-Zinsentscheidung betrat der Freistaat Sachsen (Ticker: SAXONY) (ISIN DE0001789360/ WKN 178936) am Mittwoch das Parkett und wollte sich mit frischen EUR 500 Mio. bei einer Laufzeit von drei Jahren versorgen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Christian Ilchmann von der NORD/LB im Kommentar zum SSA-Segment. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...