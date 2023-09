Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) überzeugte im August in einem Umfeld nachgebender Aktien- und wenig veränderter Rentenmärkte mit einer erfreulichen Wertsteigerung in Höhe von 0,6%, so die Experten von Sauren.Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds und die Aktienfonds mit Long/Short-Konzept hätten den Monat trotz Kursrückgänge an den Aktienmärkten mehrheitlich mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Die deutlichste Wertminderung habe der von Andrew Kurita verantwortete Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D6L53/ WKN A2DXU8) hinzunehmen gehabt, welcher 2,5% verloren habe. Der von Andrew Gibbs verantwortete Otus Smaller Companies UCITS Fund (ISIN IE00BRCJDL54/ WKN A12HS3) habe um 1,4% nachgegeben. ...

