Nach Bekanntgabe der geplanten Übernahme eines großen Aktienpakets an der Hamburger Hafen und Logistik AG durch die weltgrößte Reederei MSC schoss die HHLA-Aktie (WKN: A0S848) um rund +50% in die Höhe. Doch in den vergangenen Tagen ging es mit dem Kurs der Hamburger Hafen-Aktie wieder leicht bergab. Was steckt dahinter? Hamburger Hafen vorgestellt Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist ein auf die Bereiche Hafenumschlag, Container- und Transportlogistik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...