DJ RWE investiert 24 Mio EUR in Batteriespeicher-Projekt in Niederlanden

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE investiert 24 Millionen Euro in den weiteren Ausbau des weltweiten Geschäfts mit Batteriespeichern. Wie das Energieunternehmen mitteilte, hat es entschieden in ein niederländisches Batteriespeicherprojekt mit einer installierten Leistung von 35 Megawatt (MW) und einer Speicherkapazität von 41 Megawattstunden (MWh) zu investieren. Im RWE-Biomassekraftwerk in Eemshaven sollen auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern insgesamt 110 Schränke mit Lithium-Ionen-Batterien installiert werden. Baubeginn soll Ende 2023 sein, der Batteriespeicher ab 2025 Regelenergie liefern.

Das Batterieprojekt sei ein wichtiger Schritt hin zu einem Portfolio innovativer Anlagen, die das wetterbedingt schwankende Erzeugungsprofil des künftigen RWE-Offshore-Windparks OranjeWind optimal in das niederländische Energiesystem integrieren sollen. 2022 hatte sich RWE die Umsetzung des Offshore-Projekts vor der niederländischen Küste mit einem Konzept zur Systemintegration gesichert, das den Windpark mit der Erzeugung von grünem Wasserstoff und anderen Lösungen wie etwa Batteriespeichern kombiniert. Der Batteriespeicher nehme überschüssige Energie aus dem Stromnetz auf und speist sie bei Bedarf wieder in das System ein, um die erforderliche Netzfrequenz aufrechtzuerhalten.

September 21, 2023 04:48 ET (08:48 GMT)

