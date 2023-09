Eine ganz seltene KAUF-CHANCE: Aktie unmittelbar vor Kurssprung - Hier winkt jetzt eine großartige Kurs-Chance

Anzeige / Werbung

Lithium mag das Batteriemetall sein, das die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht, aber man vergisst leicht, dass Zinn ebenfalls eine unglaublich wichtige Rolle spielt.

Zinn wurde einst hauptsächlich zur Korrosionsbeständigkeit von Stahl und Eisen verwendet, findet aber auch häufige Verwendung im Lebensmittel- und Getränkesektor. Doch in den letzten Jahren haben beide Anwendungen an Bedeutung verloren, und die meisten Anwendungen wurden umverteilt, um einer anderen Branchennachfrage gerecht zu werden.

Heutzutage sind fast 50 Prozent des gesamten Zinnbedarfs auf seine Rolle beim Löten für elektrische Verbindungen zurückzuführen . Zinn wird auch zunehmend als Kernbestandteil von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt . Leider kann die aktuelle Produktion zunehmend nicht mehr mit der Nachfrage mithalten, zumal ein großer Teil des Metalls derzeit aus Hochrisikogebieten stammt.

Das Geheimnis der Rolle von Zinn bei der Batterieproduktion hängt größtenteils mit seiner ursprünglichen Verwendung zusammen. Da das Metall durch einen Oxidfilm geschützt ist , widersteht es der Korrosion durch destilliertes Meerwasser und weiches Leitungswasser. Es ist außerdem sehr beständig gegen starke Säuren, Laugen und saure Salze.

Zinn ist dadurch eine ideale Lösung für ein anhaltendes Problem mit Batterieanoden, die aus Lithium und ähnlichen alkalischen Substanzen bestehen. Obwohl sie hochleitfähig sind, sind diese Metalle auch unglaublich reaktiv, wenn sie herkömmlichen Batterieelektrolyten ausgesetzt werden. Bei längerem Gebrauch kommt es tendenziell zur Bildung metallischer Strukturen, sogenannter Dendriten, die die Lebensdauer der Batterie deutlich verkürzen.

Kein Wunder also das Investitionen in Zinn immer attraktiver werden, da die Nachfrage nach dem Metall steigt.

Daher möchten wir Ihnen heute mit der First Tin PLC (WKN A3CWWW) eine britische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft vorstellen, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Zinn-Projekten in Australien und Deutschland spezialisiert hat.

ISIN: GB00BNR45554 · WKN: A3CWWW · SYM: 1SN

First Tin PLC (WKN A3CWWW) konzentriert sich aktuell darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreier Gerichtsbarkeit mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es in Deutschland und Australien schnell hochwertige Zinnanlagen mit geringem Investitionsaufwand ermöglicht.

Derzeit befindet sich das Unternehmen in einer Phase, wo es für beide Projekte jeweils eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Frühere Wirtschaftlichkeitsstudien bescheinigten beiden Projekten bereits eine exzellente Wirtschaftlichkeit.

Schauen wir uns die Projekte mal näher an…

Das Projekt Tellerhäuser

Das Projekt Tellerhäuser ist Teil der Konzession Rittersgrün und eine der weltweit am weitesten fortgeschrittenen Zinnlagerstätten. Die Anlage umfasst ein ehemaliges DDR-Bergwerk und hat eine außergewöhnlich lange Bergbaugeschichte.

Quelle First Tin

Bei dieser Anlage handelt es sich um ein ehemaliges ostdeutsches Bergwerk mit guten Bedingungen unter Tage. Neben dieser Bergbaulizenz besitzt First Tin PLC (WKN A3CWWW) auch zwei Explorationslizenzen (EL) in Deutschland. Die Bohrungen bei Gottesberg EL wurden kürzlich abgeschlossen, und die Untersuchungsergebnisse machen Fortschritte. Die Bohrungen länglichen auf flachere Teile der aufbauenden Ressource und auf die Erkundung von Gebieten außerhalb der bekannten Lagerstätte, in denen es Hinweise auf historische Bergbauaktivitäten gibt.

Eine 2021 fertiggestellte JORC-Ressourcenschätzung erbrachte angezeigte und abgeleitete Ressourcen von 5,3 Millionen Tonnen Gestein mit durchschnittlich 1,0% Zinnanteil, was eine gesamte Zinnressource von 53.000 Tonnen ergibt.

Das Projekt Gottesberg

Das Gottesberg Projekt ist ein historisches Projekt von globaler Bedeutung. Geologisch liegt die Zinnlagerstätte Gottesberg am Weststrand des Intrusionskomplexes Eibenstock, etwa 3 km vom westlichen Kontakt des Granitmassivs mit den angrenzenden Schiefergesteinen entfernt.

Quelle First Tin

In den 1940er und 1950er Jahren baute die SDAG-Wismut ( Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut) Uran im benachbarten Gebiet ab. In den folgenden Jahren bis 1985 wurde Zinnexploration betrieben. Es wurden 21 Tiefenbohrungen sowie Untertagebohrungen und Probenahmen durchgeführt.

Die Bohrungen in der Explorationslizenz Gottesberg wurden vor kurzem abgeschlossen. Diese zielten auf flachere Teile der bestehenden Ressource und auf die Erkundung

von Gebieten außerhalb der bekannten Lagerstätte, in denen es Hinweise auf historische Bergbauaktivitäten gibt, ab. Dabei konnte das Unternehmen einige exzellente Bohrabschnitte vermelden. So etwa 73,3 Meter mit 0,49% Zinn, 6,95 Meter mit 1,46% Zinn, 6,5 Meter mit 0,98% Zinn sowie 2,5 Meter mit 2,72% Zinn. Gottesberg besitzt bereits eine Ressource aus dem Jahr 2021, die sich auf etwa 33.000 Tonnen Zinn beläuft.

Die Explorationslizenz Auersberg verbindet die Lizenzen Rittersgrün und Gottesberg und die Bohrungen werden in der Nähe verschiedener historischer Zinnvorkommen durchgeführt und zielen auf aderartige, körnige, meist graue Gesteine, die hauptsächlich aus Quarz bestehen und oft eng mit Zwittern verbunden sind, ab, die in der Vergangenheit aufgrund von Wassereinbrüchen bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 50 Metern abgebaut wurden.

Schauen wir uns nun das Projekt in Australien an…

Das Taronga Projekt

Taronga wurde 2022 von First Tin (WKN A3CWWW) erworben und profitiert von mehr als einem Jahrhundert an Erschließung, einschließlich umfangreicher Bohrungen, Tunnelbau und Bergbau. Das Projekt befindet sich im Besitz der australischen 100%-Tochtergesellschaft von First Tin, Taronga Mines Pty Ltd

Quelle First Tin

Wie bei Tellerhäuser ist Taronga von einer hervorragend bestehenden Infrastruktur und reichlich wenigen erkundeten Zinnvorkommen umgeben, die ein großes Explorationspotenzial bieten.

Die Taronga-Lagerstätte ist eines der einfachsten Hartgesteins-Zinn-Projekte der Welt und besteht aus grobem Kassiterit in geschichteten Adern, die dazu neigt, bevorzugt beim Brechen aufzubrechen. Es tritt zu Tage, liegt auf einem Hügel und ist als Tagebaugrube mit niedrigem Abraumverhältnis leicht abbaubar. Frühere Testarbeiten zur Mineralverarbeitung deuten auf eine gute Gewinnung hin, wobei der meiste Kassiterit bei einer sehr groben Bruchgröße freigesetzt wird. Aufgrund dieser Eigenschaften wird die Lagerstätte sehr einfach abzubauen und zu verarbeiten sein und hat daher sehr niedrige Abbau- und Verarbeitungskosten. Basierend auf einem Produktionsplan der Mine, der eine Gesamtproduktion von 23,2 Mt mit 0,16 % Sn vorsah, zeigte die PFS eine robuste Wirtschaftlichkeit.

Vor kurzem bestätigte das Unternehmen eine neue Zinnentdeckung auf seinem Taronga-Projektgebiet in Australien namens Tin Beetle.

Jochen Staiger von Rohstoff TV bringt sie im nachfolgenden Video auf den neuesten Stand:

Neuer Zinn Fund in Taronga namens Tin Beetle

Hervorragender Newsflow:

Vor ein paar Tagen veröffentlichte First Tin (WKN A3CWWW) die Ergebnisse der End-to-End-Mineralverarbeitungstests für eine Großprobe, die aus einem Stollen durch die North Pit-Mineralisierung auf dem Zinnprojekt Taronga entnommen wurde (Durchschnittsgehalt 0,18 % Sn).

Thomas Buenger, CEO von First Tin, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

"Diese Aufbereitungstests haben einen klaren Weg aufgezeigt, um ein verkaufsfähiges Zinnkonzentrat aus der Zinnlagerstätte Taronga mit sehr einfachen, billigen, handelsüblichen Aufbereitungsanlagen wie Setzmaschinen, Spiralen und Rütteltischen herzustellen. Ein qualitativ hochwertiges Konzentrat kann mit sehr einfachen Geräten zu vernünftigen Gewinnungsraten produziert werden, was zu niedrigeren Kapital- und Betriebskosten führt. Diese Ergebnisse zeigen auch, dass die Ausbeute durch die Gewinnung von Zinn aus der Feinfraktion (<38µm) mittels komplexerer und ausgefeilter Schwerkraftabscheidungstechniken mit hoher G-Kraft sowie durch Kassiterit-Flotation gesteigert werden kann. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Optimierungen bei dieser Anlage bekannt zu geben."

Mitte des Monats wurde eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Zinnprojekt Taronga veröffentlicht, welche wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Zinnprojekt Taronga

Die aktualisierte MRE wird unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,05 % Zinn ("Sn") bis zu einer maximalen Tiefe von 300 m unter der Oberfläche (650 mRL) gemeldet:

Quelle Pressemitteilung First Tin

Dies ist eine beträchtliche Steigerung der Größe um 240 % im Vergleich zur vorherigen MRE, die von Aus Tin Mining Ltd. im Jahr 2014 bekannt gegeben wurde und die mit einem Cutoff-Gehalt von 0,10 % Sn berechnet wurde.

Der Unterschied ist in erster Linie auf Folgendes zurückzuführen:

Explorationsbohrungen von First Tin erweitern erfolgreich die Mineralressource im Südwesten der bestehenden Schätzung

Neue geologische Interpretation

Eine rekonfigurierte Neigungsinterpolationstechnik

Thomas Buenger, CEO von First Tin, kommentierte auch hier:

"Die MRE 2023 stellt den Höhepunkt einer äußerst erfolgreichen Bohrkampagne bei Taronga dar, die neue Mineralisierungsbereiche erschlossen und frühere Daten bestätigt hat. Wir sind sehr erfreut über den großen Anstieg des enthaltenen Zinns und die Hinzufügung einer gemessenen Ressourcenkategorie, was das Vertrauen in die MRE weiter stärkt. Die Gehalts-Tonnage-Kurve zeigt, dass die Mineralressourcenschätzung robust ist und dass bedeutende Tonnagen an höhergradigem Material vorhanden sind, die wiederum das Risiko aufgrund von sich ändernden Zinnpreisen verringern werden."

