NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag nach einer hausinternenen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Beim Chemikalienhämdler verbesserten sich die Volumentrends zwar weiterhin quartalsweise, dem stehe aber die Normalisierung bei den Preisen gegenüber, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das nächste wichtige Ereignis dürfte der Kapitalmarkttag im Dezember sein, auf dem es ein Update zur Strategie und eventuell erneuerte Mittelfristziele geben dürfte./tav/zb



