Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Am 27. September ist World Tourism Day, so Nicolas Jacob, Fondsmanager des ODDO BHF Green Planet (ISIN LU2189930105/ WKN A2QGES), in einem Marktkommentar.In diesem Jahr stehe der von der UN ins Leben gerufene internationale Tag des weltweiten Tourismus unter dem Motto "Tourismus und grüne Investitionen". Das Thema dränge angesichts der Probleme durch Overtourism und einem Rekord bei Flugreisen. So seien laut Flightradar24 am 20. Juli 2023 weltweit insgesamt über 139.000 Flugzeuge in der Luft gewesen - mehr als jemals zuvor. ...

