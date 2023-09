Fernride hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 50 Millionen Dollar für die Skalierung von automatisierten E-Lkw eingesammelt. Das unter anderem von DB Schenker und HHLA unterstützte Startup bietet skalierbare Automatisierungslösungen für E-Trucks in der Hof- und Hafenlogistik. Fernride hat seinen Sitz in München und verfolgt bei seinem Geschäftsaufbau den technologischen Ansatz der sogenannten "human-assisted autonomy', der die Fernsteuerung ...

