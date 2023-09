Immobilienunternehmen haben weiterhin keinen leichten Stand und auch Vonovia bekommt höhere Zinsen sowie steigende Baukosten zu spüren. Bereits vor einer Weile entschied das Unternehmen sich deshalb dazu, bis auf Weiteres keine neuen Projekte in Angriff zu nehmen. Nun kündigte Vonova-Chef Rolf Buch gegenüber der Funke-Mediengruppe an, den Bau von rund 60.000 Wohnungen zunächst auf Eis zu legen.Wann jene Wohnungen nun fertiggestellt werden könnten, steht damit ganz und gar in den Sternen. Vonovia (DE000A1ML7J1) beklagt sich über hohe Baukosten und ...

