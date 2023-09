Unterföhring (ots) -- Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14.00 Uhr am Samstagnachmittag- Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom "tipico Topspiel der Woche" aus dem wohninvest Weserstadion- Exklusiv mit Sky Q: FC Bayern München - VfL Bochum und Werder Bremen - 1. FC Köln in UHD/HDR, das Topspiel zusätzlich in Dolby-Atmos®- Alle Partien der 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live, u. a. mit VfL Osnabrück - Hamburger SV am Freitag, FC St. Pauli - FC Schalke 04 am Samstagabend und Holstein Kiel - Hertha BSC am Sonntag- "Sky90" am Sonntagabend ab 18.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga u. a. mit Steffen Freund und Sky Experte Didi Hamann- Die Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 21. September 2023 - Nach dem Remis gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende und dem anschließenden 4:3-Erfolg in der Uefa Champions League über Manchester United geht es für den FC Bayern nun gegen den VfL Bochum.Die Elf von Thomas Letsch konnte zwar in dieser Saison bisher noch keinen Sieg einfahren, überzeugte zuletzt jedoch u. a. gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.Der BVB empfängt zur selben Zeit am Samstagnachmittag ebenfalls einen Verein für Leibesübungen, jedoch den aus Wolfsburg. Verzichten muss Trainer Edin Terzic hierbei auf Marcel Sabitzer, der sich unter der Woche beim 0:2 gegen Paris St. Germain verletzte. Für ihn könnte Felix Nmecha in die Startelf rücken, der bisher allerdings noch nicht überzeugte. Gegen seinen Ex-Verein erwarten die BVB-Fans vom 22-Jährigen ebenso eine deutliche Leistungssteigerung wie vom gesamten Team, das zuletzt im Prinzenpark spielerisch große Mühe hatte.Ab 14.00 Uhr überträgt Sky den kompletten Bundesliga-Samstag live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zur Primetime des deutschen Fußballs im "tipico Countdown" und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Werder Bremen gegen 1. FC Köln im "tipico Topspiel der Woche"Sofern man am fünften Spieltag bereits von einem Krisenduell sprechen vermag, trifft die Beschreibung auf die anstehende Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln durchaus zu. Während die Bremer bisher nur einen Sieg einfahren konnten, blieb dies den Kölnern gänzlich verwehrt. Am Samstagabend wollen beide Teams den Befreiungsschlag erzwingen - auf Seiten der Werderaner könnte dabei Top-Neuzugang Naby Keita sein Debüt feiern. Exakt 70 Tage nach seiner Verletzung stünde der ehemalige Liverpool-Profi dann erstmals auf dem Platz.Ab 17.30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer aus dem wohninvest Weserstadion. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.Bereits am Donnerstagabend widmet sich außerdem "Matchplan" um 20.00 Uhr der Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Andre Schubert den SVW, während Frank Kramer seinen Plan aus Sicht der Kölner präsentiert.Alles rund um die Bundesliga mit "Guten Morgen Fans!", "Highlights XXL", "Sky90", "Matchplan", "Dein Fußball Sonntag - Die Show" und "Glanzparade"Eröffnet wird der Bundesliga-Samstag wie immer seit dieser Saison von "Guten Morgen Fans!", dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News. Die neue Sendung wird an jedem Bundesliga-Wochenende am Samstag- und Sonntagvormittag auf den anstehenden Fußball- und Sporttag einstimmen, jeweils von 9.00 bis 10.00 Uhr und danach wieder ab 11.00 Uhr bis zum Start des Vorlaufs der 2. Bundesliga live. Fußballfans können ab sofort ihren Bundesliga-Samstag hier beginnen, dann nahtlos in die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga und Bundesliga übergehen und mit den Topspielen beider Ligen abrunden.Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Freitag meldet sich ab 22.00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22.30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Darmstadt 98 gezeigt wird.Am Sonntag ab 16.30 Uhr beginnt "Dein Fußball Sonntag - Die Show" mit Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka. Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen beider Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17.30 Uhr die von Bayer Leverkusen gegen 1. FC Heidenheim sowie ab 19.30 Uhr die von Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg.Um 18.00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer*innen zur Fußballdebatte "Sky90", in der unter anderem Steffen Freund und Sky Experte Didi Hamann zu Gast sein werden.Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18.30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 am SamstagabendVon Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport zudem alle neun Partien der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Die Höhepunkte des 7. Spieltags sind die Begegnungen VfL Osnabrück gegen Hamburger SV am Freitag, FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 am Samstagabend sowie Holstein Kiel gegen Hertha BSC am Sonntag.Die Bundesliga und mit Sky Q oder WOW live erlebenDie Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. DAZN Unlimited mit unter anderem 106 Spielen der Bundesliga und vielen weiteren hochkarätigen Fußball-Rechten kann derzeit zum Vorteilspreis hinzugebucht werden. So erleben Fans das Komplett-Angebot mit dem besten Live-Sport von DAZN und Sky an einem Ort.Exklusiv mit Sky Q stehen zudem das "tipico Topspiel der Woche" sowie ein ausgewähltes Spiel des Nachmittags live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Topspiel am Samstagabend präsentiert Sky Sportdarüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Das Bundesliga-Wochenende bei Sky:Donnerstag:20.00 Uhr: "Matchplan" mit Werder Bremen (Andre Schubert) - 1. FC Köln (Frank Kramer) auf Sky Sport BundesligaFreitag:18.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 421.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Tim Walter" auf Sky Sport Bundesliga21.30 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga22.30 Uhr: "Highlights XXL" mit VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport BundesligaSamstag:9.00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News12.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 514.00 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event15.15 Uhr: FC Bayern München - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15.25 Uhr: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 315.25 Uhr: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 415.25 Uhr: 1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 515.25 Uhr: FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 617.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 217.30 Uhr: "tipico Topspiel der Woche" Werder Bremen - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 320.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport BundesligaSonntag:9.00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 616.00 - 16.30 Uhr: 2. Liga - "1. Sahne: Dein Rückblick" auf Sky Sport Bundesliga16.30 - 20.15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga17.30 - 18.00 Uhr: "Highlights XXL" mit Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga18.00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga19.30 - 20.00 Uhr: "Highlights XXL" Eintracht Frankfurt - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga23.00 Uhr: "Bundesliga kompakt" auf Sky Sport BundesligaMontag:18.30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport BundesligaÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5608412