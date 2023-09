Düsseldorf (ots) -Der Non-Food-Discounter Action feiert am 21. September 2023 die Eröffnung seiner 500sten Filiale in Deutschland. Damit setzt das Unternehmen, das seit 2009 in Deutschland präsent ist, einen wichtigen Meilenstein in seiner expansiven Erfolgsgeschichte.Die 500ste Filiale öffnet am Donnerstag, dem 21. September 2023, in der Aachener Straße 70, 40223 Düsseldorf ihre Türen. Auf 780 Quadratmetern bietet Action ein ständig wechselndes Sortiment von mehr als 6.000 Artikeln in 14 Produktkategorien zu Tiefstpreisen an, von alltäglichen Dingen wie Reinigungsprodukten und Körperpflegeartikeln bis hin zu Produkten, die das Leben ein wenig angenehmer machen und dazu inspirieren, das Zuhause zu verschönern. Die Filiale ist von Montag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.Die Eröffnung zeigt den besonderen Erfolg von Action in Deutschland. "500 Filialen sind für uns ein bedeutender Meilenstein, der aber bei weitem kein Ende markiert. Wir glauben, dass der deutsche Markt ein enormes Potenzial für viele weitere Standorte hat und möchten noch viel mehr Menschen ein Einkaufserlebnis bei Action anbieten", so Heiko Großner, Geschäftsführer Action Deutschland. Die Filiale in Düsseldorf ist bereits die dritte Filiale in der Landeshauptstadt und die 160ste in Nordrhein-Westfalen. Doch auch in allen anderen Bundesländern ist das Unternehmen aktiv. "Wir möchten auch in Zukunft weiterhin stark expandieren, insbesondere in Städten und Regionen, wo wir bislang noch weniger präsent sind", so Großner.Arbeitgeber für über 11.000 Menschen2009 wurde in Schüttorf die erste deutsche Filiale eröffnet. Seitdem hat sich das Unternehmen hierzulande stark entwickelt. Action beschäftigt in Deutschland aktuell über 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Action hat sich als wichtiger Arbeitgeber etabliert und bietet vielen Menschen eine berufliche Perspektive. Dass die Eröffnung unserer 500sten Filiale ausgerechnet auf Düsseldorf fällt, freut mich besonders, da die Stadt Sitz der deutschen Landeszentrale ist. Allein dort beschäftigen wir mehr als 170 Mitarbeitende. In gesamt Deutschland sind es über 11.000", sagt Großner und fügt hinzu: "Unabhängig von Bildung und Hintergrund hat wirklich jeder die Chance, bei Action zu arbeiten. Wir schaffen neue Arbeitsplätze und fördern die kontinuierliche Entwicklung und Karrieremöglichkeiten unserer Mitarbeitenden. Sie sind das Rückgrat von Action und Schlüssel zu unserem Erfolg." Mit jeder Eröffnung schafft Action rund 20 neue Arbeitsplätze. Infos zu offenen Stellen gibt es unter https://de.action.jobs/.Action übernimmt VerantwortungAction konzentriert sich mit seinem Action Sustainability Programme (ASP) auf Produktqualität und Nachhaltigkeit. Großner verdeutlicht: "Wir sind der Überzeugung, dass wir unseren Kundinnen und Kunden Produkte anbieten können, die den niedrigsten Preis haben und gleichzeitig nachhaltig sind. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir machen Fortschritte. Im Jahr 2022 haben wir zum Beispiel unsere eigenen CO2-Emissionen (Scope 1 und Scope 2) um 40% reduziert. Mehr als 1.900 Action Filialen sind nicht mehr auf Gasanschlüsse angewiesen und die verbleibenden Filialen werden bis Ende 2024 von der Gasversorgung getrennt. 95% der Filialen sind mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet, in Deutschland bereits 100%. In diesem Jahr wurde zudem ein Pilotprojekt gestartet: In unseren Distributionszentren in Echt (NL) und Biblis (GE) sind 4 Elektro-LKW im Einsatz."Was die Nachhaltigkeit der Produkte betrifft, hat Action inzwischen für alle seine Produktkategorien Kreislaufwirtschaftspläne entwickelt, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und ihre Kreislauffähigkeit zu erhöhen, z. B. durch die Reduzierung der Verpackung oder die Verlängerung der Lebensdauer eines Produkts. Seit 2022 sind 100% der Eigenmarkenverpackungen recycelbar (kein PVC oder schwarzer Kunststoff). Bis Ende 2023 wird 100 % der verwendeten Baumwolle aus nachhaltigeren Quellen stammen, und bis 2024 das gesamte Holz und Papier. Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit auf https://www.action.com/de-de/nachhaltigkeit/.Über ActionAction ist der am schnellsten wachsende Non-Food-Discounter in Europa. Jede Woche besuchen mehr als 14 Millionen Kunden in 11 Ländern unsere mehr als 2.300 Filialen. 6,5 Millionen Verbraucher nutzen unsere Website wöchentlich. Action bietet ein ständig wechselndes Sortiment von mehr als 6.000 Artikeln in 14 Produktkategorien zu Tiefstpreisen an, von alltäglichen Dingen wie Reinigungsprodukten und Körperpflegeartikeln bis hin zu Produkten, die das Leben ein wenig angenehmer machen und dich inspirieren, dein Zuhause zu verschönern. Dabei arbeiten wir mit mehr als 60.000 Kolleginnen und Kollegen aus 136 verschiedenen Nationen kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte und die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens zu verbessern. Unser Versprechen: Kleine Preise, große Freude! Website: www.action.comPressekontakt:Action Deutschland GmbHAnnika BüschkenCommunication Manager Germany & Austriaemail: Press_DE@action.comOriginal-Content von: Action, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151734/5608455