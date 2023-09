Kein Autohersteller hat in den letzten Jahren höhere Investitionssummen in E-Mobility investiert als VW - selbst Tesla nicht. Das Ergebnis: 2021 noch über 250 € im Kurs, jetzt geht es Richtung 100 €. VW scheint dem Untergang geweiht. Grabesstimmung macht sich breit. Die Analysten kehren VW den Rücken, Medien, Fondsmanager und Vermögensverwalter ebenso. Wir berichteten in den letzten Monaten ebenso kritisch.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 38/2023.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Schlaglichter dieser Ausgabe u. a.:++ Die deutsche Telekomszene erhält einen neuen Anstoß++ Comeback von ARYZTA++ THE PROGRESSIVE CORPORATION - Ein Pionier in der modernen Versicherungslandschaft++ VITESCO hat einen neuen GroßaktionärIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!