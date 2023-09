Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) hat den Leitzins am Mittwoch (20.09.) unverändert bei 5,25 bis 5,5 Prozent belassen, so die Experten von "FONDS professionell".Während die meisten Volkswirte mit diesem Schritt gerechnet hätten, hätten die neuen Prognosen des Offenmarktausschusses (FOMC) für Ernüchterung an den Börsen gesorgt. ...

