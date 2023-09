Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Katze ist aus dem Sack, in der Vorwoche erhöhte die EZB erwartungsgemäß ihre Leitzinsen um 0,25%, so die Börse Stuttgart.Experten würden zudem Signale für ein zumindest vorläufiges Ende des Zinserhöhungszyklus seitens der Euro-Währungshüter sehen. Auch die Entscheidung der FED, keine weitere Zinserhöhung vorzunehmen, habe den Erwartungen entsprochen. Allerdings hätten die US-Notenbanker signalisiert, im Jahr 2023 möglicherweise noch einmal ihre Leitzinsen zu erhöhen. Gleichzeitig hätten sie durchblicken lassen, dass die US-Leitzinsen im Jahr 2024 weniger stark sinken könnten, als allgemein erwartet. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setze seine Abwärtstendenz weiter fort, aktuell notiere er bei 129,50 Prozentpunkten. Vor Wochenfrist habe er noch einen Prozentpunkt höher gelegen. Weiter zulegen könne die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe. Nach 2,647% in der Vorwoche liege diese aktuell bei 2,7395%. Ebenfalls nach oben gehe es für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Derzeit gebe es 2,859%, vor einer Woche habe die Rendite bei 2,741% gelegen. (21.09.2023/alc/a/a) ...

