Das Baustoff-Unternehmen Cemex Deutschland integriert in der Bundeshauptstadt zwei Elektro-Betonmischer von Putzmeister. Das Duo wird in Spandau und Hohenschönhausen stationiert sein - und gesellt sich zu einem bereits Anfang des Jahres in Berlin in die Flotte integrierten Exemplar von Volvo. Die beiden strombetriebenen Transportbetonmischer sind die ersten des österreichischen Herstellers, die bei Cemex weltweit zum Einsatz kommen, aber nicht die ...

