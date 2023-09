EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie

MOBOTIX AG: Veränderung im Aufsichtsrat der MOBOTIX AG



21.09.2023 / 13:00 CET/CEST

Langmeil, 21. September 2023 - Das Amtsgericht Kaiserslautern hat den eingereichten Antrag auf gerichtliche Bestellung des Aufsichtsratsmitglieds Herrn Olaf Lorenz (General Manager, Konica Minolta Business Solution Europe GmbH und General Manager Brand Experience Konica Minolta Inc.) als Ersatz von Herrn Olaf Jonas entsprochen. Der Aufsichtsrat setzt sich somit ab dem 1. Oktober 2023 aus Toshiya Eguchi (Vorsitzender des Aufsichtsrates), Koji Ozeki und Olaf Lorenz zusammen. Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit Olaf Lorenz und bedankt sich für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Olaf Jonas, der das Gremium auf eigenen Wunsch hin verlässt.



Olaf Lorenz kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung digitaler Innovationen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung in wachstumsstarken Unternehmen zurückblicken. Lorenz verfügt von der strategischen Marktplanung über die Produktplanung, die Lead-Generierung und Portfolioentwicklung bis hin zu Prozessverbesserungen und der Teamführung über langjähriges profundes Know-how. Bei Konica Minolta und deren Tochterunternehmen begleitete er mehrere entsprechende Führungspositionen. Aktuell ist Olaf Lorenz General Manager, Konica Minolta Business Solution Europe GmbH, Langenhagen.





Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



