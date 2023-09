EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Sonstiges

ecotel communication ag: ecotel und Communi5 optimieren die Angebote moderner Kommunikation für Geschäftskunden



21.09.2023 / 13:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ecotel und Communi5 optimieren die Angebote moderner Kommunikation für Geschäftskunden



Düsseldorf, 21. September 2023

Als führender Qualitätsanbieter für zukunftsfähige ITK-Lösungen ist ecotel seit 25 Jahren im deutschen B-to-B-Markt fest verankert. In Zusammenarbeit mit dem Partner Communi5, ebenfalls seit über 20 Jahren für Innovation und Fortschritt im Kommunikationsbereich bekannt, entstand in den vergangenen Jahren eine hochskalierende und hochverfügbare Kommunikations-Plattform, die modernste Telekommunikationsangebote für den deutschen Markt ermöglicht.



Über diese geographisch redundant betriebene Plattform bildet ecotel ihr gesamtes Kommunikationsportfolio ab: Moderne Sprachanschlüsse auf Basis der VoIP- / SIP-Technologie

Multi-Mandantenfähige Cloud-Telefonanlagen (Cloud-PBX, Centrex)

Veredelung der SIP-Trunk-Produkte mit Cloud-Telefonie-Features wie z.B. Fax-2-Mail oder netzbasierter Rufweiterleitung im Fehlerfall

Integration der Sprach-Telefonie in führende UCC-Angebote wie z.B. Microsoft Teams oder RingCentral "Bei ecotel fokussieren wir die Wachstumsfelder »cloud & fiber« und setzen damit auf die entscheidenden Zukunftstrends. Als wesentlicher Baustein dafür ist die Communi5 Plattform aus unserer Sicht eine der besten, um die vielfältigen und komplexen Anforderungen von Geschäftskunden an moderne Sprachkommunikation zu realisieren. Möglich ist dies durch die ständige gemeinsame Weiterentwicklung der Plattform und die enge Zusammenarbeit, gerade auch, wenn es um die kurzfristige Umsetzung von neuen Ideen und Features geht. Insbesondere sind wir durch die Abbildung sämtlicher Technologien auf einer gemeinsamen Plattform in der Lage, Kunden jederzeit sanft von einer Technologie zur nächsten zu migrieren oder sogar Mischbetriebe zu ermöglichen. So können wirkliche Innovationen entstehen, auf die wir sehr stolz sind, und die jederzeit an die Bedürfnisse des Marktes angepasst werden können", betont Markus Hendrich, CEO von ecotel.



Auch Thomas Haydn, CEO von Communi5, freut sich über die jahrelange, sehr erfolgreiche Partnerschaft: "Ein deutscher Top-Anbieter und unsere Top-Technologie - schöner kann man sich Partnerschaft nicht vorstellen. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die unsere Produkte seit vielen Jahren gegenseitig immer besser und zuverlässiger macht, hat dazu geführt dazu, dass wir ein wirklich perfektes Ergebnis hervorgebracht haben, welches einzigartig am Markt ist."



Die Communi5 Plattform bietet die Grundlage für eine hochverfügbare, geo-redundante Cluster Architektur über mehrere deutsche Rechenzentren und ist gleichzeitig Multi-Mandanten- und Multi-Dienste-fähig. Dadurch ist nur eine Plattform für alle Formen von Kommunikationsdiensten notwendig, was höchste Skalierung ermöglicht und zudem die operativen Kosten deutlich senkt. Alle auf Basis der Plattform produzierten Dienste und Produkte wurde vollständig in die modernen, digitalen Prozesse und Systeme integriert - damit können diese ecotel innerhalb weniger Minuten vollautomatisch eingerichtet und kurzfristig implementiert werden, alle Funktionen und Erweiterungen können zudem in Echtzeit vom Kunden selbst konfiguriert werden.



Noch nie war die Bereitstellung von Kommunikation einfacher: Überzeugen Sie sich selbst: ecotel wird ihre Erfahrungen auch auf der Communi5 Lounge am 28. September in Wien präsentieren. Wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich gerne bei marketing@communi5.com .



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel communication ag ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Aktuell betreut ecotel mit rund 225 Mitarbeitern bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Über Communi5 Technologies GmbH:

Communi5 bietet eine Plattform für weit mehr als nur reguläre Dienste im Cloud-Zeitalter an. Die Lösung ist mandantenfähig und hoch skalierbar, die Implementierungen werden von einem hochqualifizierten Team begleitet. Zwanzig Jahre Erfahrung in diesem Markt sorgen dafür, dass die Fachleute von Communi5 nicht nur über ein großes, technisches Wissen, sondern auch über entsprechende Kenntnisse von Markt und Möglichkeiten verfügen. In den vergangenen Jahren wurden mit Hilfe von Communi5 weltweit Telefonanbieter zu echten Kommunikationsanbietern und verwandelten Chancen in Erfolge.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Pressekontakt ITK-Fachmedien

ecotel communication ag

Bernadette Loosen-Flanz

Senior Manager Marketing / PR

Tel: 0211-55 007 316

E-Mail: presse@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de





21.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com