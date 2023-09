Berlin (ots) -"Geht ein Mann zum Arzt" - für manche ist das der kürzeste Witz der Welt. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) macht daraus einen sechsteiligen Podcast: Host Raiko Thal geht in dem neuen Format tatsächlich zum Arzt und nimmt dabei die Hörerinnen und Hörer mit. Die ersten beiden Folgen gibt es ab dem 27. September 2023 in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/geht-ein-mann-zum-arzt/94795750/)zu hören.Raiko Thal erfährt im Podcast alles am eigenen Leibrbb-Moderator Raiko Thal lässt seine Haut untersuchen, sein Blut, macht einen Gesundheitscheck und entscheidet sich nach einer eindringlichen Beratung durch einen Gesundheitspsychologen erstmals für eine Prostata-Untersuchung. Der 59-Jährige stellt sich nicht nur tapfer dem, wovor sich viele Männer drücken, sondern er klärt dabei mit den Fachärztinnen und -ärzten viele Fragen zu den Check-ups.Seinen Gesundheitszustand, der so schlecht gar nicht ist, ordnet Raiko Thal in unterhaltsamen Gesprächen mit der rbb-Journalistin und Freundin Anke Burmeister ein.Raiko Thal: "Anke Burmeister und ich kennen uns schon sehr lange und ich habe kein Problem, mich ihr anzuvertrauen - mit all meinen Sorgen und Nöten. Und oft brauchen wir ja auch genau so eine Person, die uns ein offenes Ohr schenkt. Denn alles rund um unseren Körper, das ist ja auch eng mit unserer mentalen Gesundheit verbunden. Und da ist es immer gut, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann.""Geht ein Mann zum Arzt" vermittelt die Gesundheitsthemen spannend, unterhaltsam und informativ. Der Podcast versucht Männern die Angst vor Arztbesuchen zu nehmen, räumt mit Tabus auf und schärft das Bewusstsein, mehr auf den eigenen Körper zu achten.Ab 27. September in der ARD AudiothekDie ersten beiden Folgen sind ab 27. September 2023 in der ARD Audiothek verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danach erscheint wöchentlich, immer mittwochs, eine neue Folge. Den Trailer (https://www.ardaudiothek.de/episode/geht-ein-mann-zum-arzt/trailer-geht-ein-mann-zum-arzt-ab-dem-27-09-23/rbb/94795754/) gibt es schon jetzt."Geht ein Mann zum Arzt" ist eine Produktion der Gesundheitsredaktion des rbb.Bei Interesse können wir Ihnen die ersten beiden Folgen vorab zum Anhören zur Verfügung stellen. Inhaltsangaben zu den einzelnen Episoden sowie weitere Informationen zu den beiden Hosts und zur Produktion finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2023/09/20230927_Podcast_Geht_ein_Mann_zum_Arzt.html).InterviewmöglichkeitGerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit Raiko Thal und/oder mit Anke Burmeister. Bitte wenden Sie sich an programmpresse@rbb-online.de.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & InformationNicola zu Stolberg / Alke LorenzenTel. 030/97993 - 12108programmpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5608522