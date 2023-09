Köln (ots) -Die Wattner AG, ein führender Solarstromerzeuger in Deutschland, und die Gemeinde Elbe-Parey intensivieren ihre bereits erfolgreiche Partnerschaft durch die Planung und Entwicklung zweier weiterer Solarprojekte. Seit dem Jahr 2017 ist im Ortsteil Ferchland ein Solarpark mit einer Leistung von 8 Megawatt (MW) in Betrieb. Der Erfolg dieses ersten gemeinsamen Vorhabens wird nun zur Realisierung eines weiteren Solarparks im Ortsteil Bergzow mit einer Leistung von 18 MW führen.Auf Basis der neuen Möglichkeit der kommunalen Teilhabe haben die Gemeinde Elbe-Parey und Wattner eine Vereinbarung getroffen, die der Gemeinde jährlich rund 55.000 Euro für die Umsetzung kommunaler Ziele zur Verfügung stellt. Diese finanzielle Unterstützung soll Entwicklungen und Verbesserungen innerhalb der Gemeinde dienen.Angespornt durch die positiven Erfahrungen aus der bisherigen Zusammenarbeit plant die Gemeinde mit Wattner außerdem die Errichtung eines dritten, noch größeren Solarparks im Ortsteil Güsen. Diese Anlage wird eine Leistung von rund 40 MW haben und soll mindestens zusätzliche 90.000 Euro pro Jahr in die Gemeindekasse bringen.Ulrich Uhlenhut, Vorstand der Wattner AG, betonte die Qualität der Zusammenarbeit: "Die verbindliche und effiziente Kooperation mit der Gemeinde Elbe-Parey zeigt, wie Erneuerbare Energien und Kommunen gemeinsam profitieren können. Es ist ein Paradebeispiel für die nachhaltige Entwicklung einer Gemeinde, welche wir mit Freude unterstützen."WATTNERWattner ist mit mehr als 100 großen Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund 500 Megawatt einer der aktivsten Solarstromerzeuger in Deutschland. Dabei arbeiten wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Standortakquisition über die Anlagenerrichtung und Betriebsführung bis hin zur Vermarktung der grünen Energie.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: presse@wattner.deInternet: www.wattner.deOriginal-Content von: Wattner AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71043/5608536