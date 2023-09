Wien (www.fondscheck.de) - Der auf asiatische Investments spezialisierte Asset Manager Matthews Asia schickt drei Schwellenländerfonds in den Vertrieb, so die Experten von "FONDS professionell".Die Strategien der drei frischgebackenen Portfolios Matthews Emerging Markets Equity Fund (ISIN LU2651608080/ WKN A3ERLW ), Emerging Markets ex China Equity Fund (ISIN LU2651608247/ WKN A3ERLY) und Emerging Markets Discovery Fund (ISIN LU2651608676/ WKN A3ERL0) hätten bislang US-Anlegern zur Verfügung gestanden und könnten nun auch in Europa gehandelt werden. Alle drei Fonds seien nach Artikel 8 der EU-Transparenzverordnung eingestuft. ...

