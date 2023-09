Der Philadelphia Fed Manufacturing Index (September) ist mit -13,5 schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war -0,7; Vormonat war +12,0). Die Komponenten - nur die Preise "positiv": Beschäftigung: -5,7 (Vormonat war -6,0) Neue Aufträge: -10,2 (Vormonat war +16,0) Preise: +25,70 (Vormonat war +20,8) Dazu schreibt die Philadelphia Fed: "Manufacturing activity in the region declined overall, according ...

