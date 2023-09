Wien (www.fondscheck.de) - Christian Waigel, Rechtsanwalt und Inhaber der Waigel Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, wurde zum Aufsichtsratsmitglied der DJE Kapital berufen, so die Experten von "FONDS professionell"."Mit Christian Waigel tritt für die DJE Kapital ein Jurist und ausgewiesener Finanzexperte in den Aufsichtsrat ein", schreibe der Pullacher Vermögensverwalter dazu in einer Mitteilung. Waigel sei mit den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen bestens vertraut und gelte in der Fonds- und Vermögensverwalterbranche als ausgewiesener Fachmann, unter anderem im Bereich Aufsichtsrecht. (News vom 20.09.2023) (21.09.2023/fc/n/p) ...

