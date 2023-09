BMW hat in ganz Nordamerika einen Verkaufsstopp für sämtliche seiner Motorräder mit Verbrennungsmotoren erlassen. Das gilt nicht nur für neue Bikes, sondern auch für gebrauchte bei den Händlern. Nur das Elektromodell CE 04 ist derzeit in den USA und Kanada noch zum Verkauf freigegeben. BMW betont in einem Statement, dass der Verkaufsstopp freiwillig erfolgt, vorläufig und nicht sicherheitsrelevant ist. Die Kunden können ihre bereits ausgelieferten ...

